İnsanların yaraları üzerinden sevinmek utanç verici

ABD'de muhafazakar düşünce kuruluşu olarak bilinen Demokrasileri Savunma Düşünce Kuruluşu Mark Dubowitz'e tepki gösteren Irakçı, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Halkın sıkıntı ve dertlerine karşı sevinç duymak ve korona virüsünün yaygınlaşmasından mutluluk ifade etmek, insanlık dışı ve utanç vericidir' ifadesini kulland.

Irakçı mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

'En azından Dubowitz, ABD'nin ekonomik ambargolarının korona virüsü kadar etkili olmadığını anladı.'

Dubowitz, İran'da korona virüsünün yaygınlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, 'ABD yaptırımlarının yağamadığını korona virüsü yapmıştır. İran petrol dışı ihracatını durdurun' ifadesini kullanarak tepkilere yol açmıştı.