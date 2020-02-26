26 Şub 2020 13:17
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News Code: 83691995
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Dışişleri Bakan Yardımcısı:

İnsanların yaraları üzerinden sevinmek utanç verici

İnsanların yaraları üzerinden sevinmek utanç verici

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, ABD'li düşünce kuruluşu müdürü Mark Dubowitz'e hitaben yaptığı açıklamada, 'Korona virüsünün yaygınlaşması ve halkın sıkıntılarından mutluluk duymak, utanç verici ve insanlık dışıdır' dedi.

ABD'de muhafazakar düşünce kuruluşu olarak bilinen Demokrasileri Savunma Düşünce Kuruluşu Mark Dubowitz'e tepki gösteren Irakçı, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Halkın sıkıntı ve dertlerine karşı sevinç duymak ve korona virüsünün yaygınlaşmasından mutluluk ifade etmek, insanlık dışı ve utanç vericidir' ifadesini kulland.

Irakçı mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

'En azından Dubowitz, ABD'nin ekonomik ambargolarının korona virüsü kadar etkili olmadığını anladı.'

Dubowitz, İran'da korona virüsünün yaygınlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, 'ABD yaptırımlarının yağamadığını korona virüsü yapmıştır. İran petrol dışı ihracatını durdurun' ifadesini kullanarak tepkilere yol açmıştı.

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