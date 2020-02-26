Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı, İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı ile görüştü

Bu toplantıda taraflar, her iki ülkeden askeri uzmanların da bulunduğu bir ortamda, askeri delegasyonların değişimi, ortak tatbikatların kurulması ve kültürel işbirliği de dahil olmak üzere ortak işbirliği alanları üzerinde görüştü.

Bugün, İran ve Azerbaycan 2. Ortak Askeri Komisyon Toplantısı, iki askeri heyetin katılımıtla İran Genelkurmay Başkanlığı'nda yapıldı.



Toplantıda, eğitimin çeşitli alanlarında askeri delegasyonların ve yetkililerin değişimi, ortak tatbikatlar, bilimsel ve araştırma işbirliği, askeri tıp ve spor ve kültürel işbirliği ve her iki tarafın diğer ilgi alanları ile ilgili işbirliği alanları ve gelecek İran yılı için programlar ve işbirliği ele alındı.

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