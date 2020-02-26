İranlı hakemin Asya Karate Hakem Kurulu üyeliği uzatıldı

Selimi'nin Dünya Karate Federasyonu Hakem Kürsüsü'nü de elde ettiğini kaydeden Hubdil, Selimi'nin Batı Azerbaycan Karate Kurulu Başkanı ve İran Karate Hakem Kurulu Başkanı olduğunu ve karatede dünya çapında tanınmış bir hakem olarak bilindiğini söyledi.

Hubdil'in dediğine göre Selimi, 2024'e kadar Asya Karate Hakem Kurulu üyesi olarak faaliyetlerine devam edecek.

Selimi ilk kez İran karate tarihinde, dünya karate hakem kürsüsünü elde etmeyi başarmıştı.

Öte yandan yine Urmiyeli kadın karate hakemi Elmira Gözelzade, İran'dan ilk kadın olarak dünya karate hakemliği A klasmanını kazanmayı başardı.