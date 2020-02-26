İran-Azerbaycan 2. Ortak Askeri Komisyon Toplantısı düzenlendi

Toplantıya İran Genelkurmay Başkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi İşleri Dairesi Başkanı General Kadir Nizami'nin başkanlığındaki heyetle Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı General Fuad Memmedov'un başkanlığındaki Azerbaycan heyeti katıldı.

Toplantıda, çeşitli alanlarında askeri delegasyonların ve yetkililerin değişimi, ortak tatbikatlar, bilimsel ve araştırma iş birliği, askeri tıp, spor ve kültürel işbirliği ve diğer ilgi alanları ile ilgili iş birliği alanlarına ilaveten, İran yeni yılı (Nevruz) için programlar ve iş birliği ele alındı.

Tarihsel, kültürel ve medeniyet bağlarına ek olarak İran ve Azerbaycan, uzun ve ortak sınırları paylaşıyor ve askeri, savunma ve güvenlik alanında birçok iş birliği yapıyorlar.

İki ülke aynı zamanda diyalog ve iş birliğin geliştirilmesi ile diğer güvenlik konuları, terörle mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, Hazar Denizi ve Kafkasya bölgesinde güvenlik gibi konularda da iş birliğine devam ediyor.

İran ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasındaki askeri iş birliği son birkaç yılda önemli ilerlemelere tanıklık etti. Bunun siyasi ve askeri liderlerin iradesi ve arzusu ile her iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin liderleri arasındaki anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini söylemek mümkün.

İran-Azerbaycan 2. Ortak Askeri Komisyonu Toplantısı, Azerbaycan delegasyonlarının İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Ali Abdullahi ile görüşmeler yapmasından sonra taraflar arasında bir mutabakat zaptının imzalanması ile son bulacak.

İran-Azerbaycan 3. Ortak Askeri Komisyon Toplantısı gelecek yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.

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