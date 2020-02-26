İran çelik üretimi dünya ortalamasından 20 kat daha fazla arttı

Dünya Çelik Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Ocak 2020'de İran'da çelik üretim miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.7 arttı. Bu dönemde dünya ortalaması sadece yüzde 2.1'di.

İran Ocak 2020'de 2 milyon 895 bin ton ham çelik üreterek, bir önceki yılın aynı ayına göre üretim mikatrında yüzde 46.7 artış sağladı.

64 ülkenin çelik üretimi Ocak 2020'de Ocak 2019'a kıyasla yüzde 2.1 artarak 154 milyon 463 bin ton olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın Ocak ayındaki rakam 151 milyon 228 bin tondu.

Öte yandan İran'da ham çelik üretini yılın ilk 10 ayında 20 milyon 6 bin 200 tona ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 artış kaydetti.

İran Madenler ve Maden Sanayi Geliştirme Kurumu (İMİDRO), bu yılın ilk on ayında (21 Mart 2019- 20 Ocak 2020 arası) çelik külçe üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 22.8 milyon tona ulaştığını belirtti.

İran Madenler ve Maden Sanayi Geliştirme Kurumu (İMİDRO) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin çelik üreticilerinin 8 milyon ton çelik külçe ürettiği ve geçen yılın aynı döneminde 20 milyon ve 679 bin ton üretim gerçekleştiği kaydedildi.

Bu yılın ilk on ayında, çelik üreticileri ayrıca 16 milyon 595 bin ton çelik profil çeşitleri üretirken, geçen yılın aynı döneminde üretimin 15 milyon 600 bin ton olarak gerçekleştiğini duyuruldu.

23.6 milyon ton sünger demir üretimi

Bu yılın ilk on ayında sünger demir üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %8 artışla 6 milyon tonu (6 milyon ton) buldu. Konsantre üretimi ise %3 artışla 6 milyon ton oldu.

Pelet üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre (2 milyon ton) %2 düşüşle 6 milyon tonu buldu.