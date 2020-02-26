26 Şub 2020 11:00
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News Code: 83691603
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İran'dan ABD Dışişleri Bakanı'na tepki;

Hala Ayn el-Esad gerçeği ile ilgili Beyaz Saray'dan net bir açıklama yapılmadı

Hala Ayn el-Esad gerçeği ile ilgili Beyaz Saray'dan net bir açıklama yapılmadı

Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ın iç işlerine karışmasına tepki gösterdi

Twitter hesabından açıklama yapan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani, 'Hala Ayn el-Esad gerçeği ile ilgili Beyaz Saray'dan net bir açıklama yapılmış değil' ifadesine yer verdi.

Amiral Şemhani açıklamasının demında şöyle yazdı:

'Pompeo'nun İran'ın korona virüsü gerçeğini saklaması iddiası ile duyduğu kaygıya rağmen Ayn e-Esad üssü, ABD'nin Afganistan'daki casus uçağı, ABD'de gripten ölenleri sayısı vb. hakkında hala Beyaz Saray'dan her hangi bir açıklama yapılmış değildir'.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran'ın korona virüsü gerçeğini saklamasından şiddetle kaygı duyduğunu iddia emtişti.

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