26 Şub 2020 11:55
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News Code: 83691523
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İran'dan üç komşu ülkeye 1.4 milyar dolar değerinde mineral ürün ihracatı

İran'dan üç komşu ülkeye 1.4 milyar dolar değerinde mineral ürün ihracatı

Tahran, İRNA- Dış ticaretle ilgili açıklanan rakamlara göre, Türkiye, Irak ve Afganistan, İran takviminin ilk 8 ayında (21 Mart-21 Kasım 2019) ülkemizden 1.4 milyar dolar değerinde mineral ürün aldı.

İlgili istatistik tablolara göre, bu dönemde toplamda bu sektörde üretilen ürünlerden 8 milyon 500 bin ton kadaru 3 komşu ülkeye ihraç edildi.

İran takviminde 1397 yılında (21 Mart 2018- 20 Mart 2019 arası) her ton mineral ürün ihracatına karşılık, 160 dolar döviz girdisi sağlandığı ifade edildi.

Bu 8 aylık dönemde Irak'a 5 milyon 713 bin ton ağırlığında 798 milyon dolar değerinde maden ve maden sanayii ürünü ihracatı yapılarak, üö komşu ülke arasında yüzde 50 payı elde etti.

Ayrıca Türkiye bu süreçte 512 bin ton ağırlığında 393 milyon dolar değerinde İran'dan mineral ürün alırken, Afganistan 2 milyon 275 bin ton ağırlığında 291 milyon dolar değerinde alım yaptı.

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