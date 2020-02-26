Uluslararası Hayyam İnovasyon ve Buluş Festivali ertelendi

6-8 Mart tarihleri arasında İsfahan Teknik Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanan bu festivalin sün dönemde dünyayı vuran korona virüsü neeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Yeni tarihin ise İran'da 4 bakanlık ve Dünya İnovasyon ve Sınai Mülkiyet Kurumunu'nun kararı ile belirleneceği ve durumların normalleşmesi ile festivalin yapılacağı ifade edildi.

Daha önce Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 31 ülke, Uluslararası Hayyam İnovasyon ve Buluş Festivali'ne katılacağını söylemişti.

Uluslararası Hayyam İnovasyon ve Buluş Festivali, ide, buluş ve inovasyon kategorilerinde uluslararası ve ulusal düzeyde yapılacak.