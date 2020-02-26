Trump, İran'ın IŞİD'den nefret ettiğine itiraf etti

Zarif twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

'ABD Başkanı Trump, hepimizin bildiği bir konuyu itiraf etti: ABD askerleri, petrol için Suriye'de. Ayrıca İran'ın IŞİD'den nefret ettiğine itiraf ederek, Suriye, Rusya ve İran'ın IŞİD ile mücadele edebileceğini kabul etti.

Ancak ABD, IŞİD'le mücadele bir yana dursun, IŞİD'in bir numaralı düşmanını katletti. Bu da sadece Trump'ın uşaklarını ve IŞİD'i sevindirdi.'

Trump dün Hindistan Başbakanı Modi ile yaptığı görüşmede ABD'nin el-Kaide- IŞİD ve diğer terör örgütlerini yendiğini iddia ederek, 'ABD, İran, Rusya ve Irak gibi diğer ülkelerle bu terör örgütleri ile mücadele etmeli' demişti.

Trump'ın bu iddiasına rağmen, kendisinin de daha önce ifade ettiği gibi IŞİD'i ortaya çıkaran ülke ABD olmuştur. Öte yandan bölge ülkelerinin de kabul ettiği gibi İran, IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de mücadele ederek yok etmiştir.

ABD Ordusu da 3 ocak günü Trump'ın doğrudan talimatı ile General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi Bağdat Havalimanı çıkışında terör etti.