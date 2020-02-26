İran'a uygulanan azami baskı stratejisi, korona virüsü sözcüğü ile tamamlanmaktadır

Amiral Şemhani, paylaşımının deamında şu ifadelere yer verdi:
'Ülkelere psikolojik baskı uygulayarak kara ve hava sınırlarını kapattırmak ve İran'ı durumu gizletmekle suçlamak, yeni yol haritasıdır.
Korona'yı yeneceğiz.'
Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran'a uygulanan azami baskı stratejisi, korona virüsü sözcüğü ile tamamlanmaktaır' dedi.
Amiral Şemhani, paylaşımının deamında şu ifadelere yer verdi:
'Ülkelere psikolojik baskı uygulayarak kara ve hava sınırlarını kapattırmak ve İran'ı durumu gizletmekle suçlamak, yeni yol haritasıdır.
Korona'yı yeneceğiz.'
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