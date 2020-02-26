26 Şub 2020 09:08
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News Code: 83691354
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Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri:

İran'a uygulanan azami baskı stratejisi, korona virüsü sözcüğü ile tamamlanmaktadır

İran'a uygulanan azami baskı stratejisi, korona virüsü sözcüğü ile tamamlanmaktadır

Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran'a uygulanan azami baskı stratejisi, korona virüsü sözcüğü ile tamamlanmaktaır' dedi.

Amiral Şemhani, paylaşımının deamında şu ifadelere yer verdi:

'Ülkelere psikolojik baskı uygulayarak kara ve hava sınırlarını kapattırmak ve İran'ı durumu gizletmekle suçlamak, yeni yol haritasıdır.

Korona'yı yeneceğiz.'

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