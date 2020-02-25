25 Şub 2020 20:50
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News Code: 83691076
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İran, Siyonist rejimin Gazze’ye saldırısını mahkum etti

İran, Siyonist rejimin Gazze’ye saldırısını mahkum etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, işgalci Siyonist rejimin Gazze’ye saldırısı ve halk ile direniş güçlerinin merkezlerini hedef almasını şiddetle mahkum etti.

Musevi, Siyonist rejim güçlerinin Filistinli bir şehidin naşına saygısızlığın bu rejimin Siyonist rejimin  minimum insani ve ahlaki ilkelere bağlı olmadığını ve bu rejimin mahkum edilmesi ile uluslararası mahkemelerde savaş cinayetlerinden dolayı cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Filistin halkının meşru mücadele ve direnişini takdir eden Musevi, direniş ve mili birliğin Filistin halkının Siyonist rejimle mücadelede tek çözüm yolları olduğunu söyledi.

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2012

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