İran, Siyonist rejimin Gazze’ye saldırısını mahkum etti

Musevi, Siyonist rejim güçlerinin Filistinli bir şehidin naşına saygısızlığın bu rejimin Siyonist rejimin minimum insani ve ahlaki ilkelere bağlı olmadığını ve bu rejimin mahkum edilmesi ile uluslararası mahkemelerde savaş cinayetlerinden dolayı cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Filistin halkının meşru mücadele ve direnişini takdir eden Musevi, direniş ve mili birliğin Filistin halkının Siyonist rejimle mücadelede tek çözüm yolları olduğunu söyledi.

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2012