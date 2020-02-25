25 Şub 2020 17:54
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News Code: 83690869
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Yurt dışında yaşayan İran vatandaşları İran aleyhindeki ilaç ambargoların kaldırılmasını istedi

Yurt dışında yaşayan İran vatandaşları İran aleyhindeki ilaç ambargoların kaldırılmasını istedi

Tahran, IRNA- Yurt dışında yaşayan bazı İran vatandaşları BM Genel Sekreteri ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanına gönderdikleri yazılarda, kendilerinde İran aleyhine uygulanan ilaç ambargosunun kaldırılması için ciddi faaliyette bulunmalarını istediler.

Ülkenin Koronavirüs ile boğuştuğu bir dönemde gönderilen mektuplarda, ‘’İlaç ve tıbbi teçhizat aleyhindeki şiddetli ambargolar direkt ve endirekt olarak virüsün gelişmesi ve daha fazla İran vatandaşının hayatını tehlikeye atacağına sebep olacaktır.’’ ifadesi yer aldı.

Mektupta hasta sayısın artmasına paralel olarak ülkenin ilaç stok miktarının azalacağı belirtildi.

Mektubu hazırlayanlar ilaç ambargosunun kaldırılması için yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının mektuba destek olmalarını istediler.

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2012

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