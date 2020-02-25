25 Şub 2020 15:48
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News Code: 83690654
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1. Uluslararası İran Elektrik Sanayi Girişim Etkinliği Tebriz'de düzenlenecek

1. Uluslararası İran Elektrik Sanayi Girişim Etkinliği Tebriz'de düzenlenecek

Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Ekber Ferecniya, 1. Uluslararası İran Elektrik Sanayi Girişim Etkinliği'nin 23 Nisan günü Tebriz'de düzenleneceğini açıkladı.

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Ferecniya, bu etkinliğin tüketimin zirvesinde enerjinin düşürülmesi, elektrik sanayiinde dijital projelerin dönüşümü ve enerji tüektim yöentimi başlıkalrı altında Tebriz Üniversitesi İnovasyon ev Büyüme Merkezi'nin iş birliği ile gerçekleşeceğini söyledi.

Etkinliğe ide ve projelerin gönderilme süresinin 27 Şubat'a kadar süreceğine işaret eden Ferecniya, ilk sonuçların 3 Mart günü açıklanacağını ifade etti.

Ferecniya şu ifadelere yer verdi:

'Bu uluslararası etkinliğe katılmak isteyenelr, www.eaedc.ir veya www.plme.ir sitelerine başvuru yapabilir. Etkinik kapsamında ilk 3 projeye sırasıyla 15, 10 ve 8 milyon Tümen verilecek. Ayrıca ödül kazananlarla sırasıyla 150, 100 ve 80 milyon Tümenlik sözleşmeler imzalanacak.'

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