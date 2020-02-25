Kara sınırlarının açılması için komşu ülkelerle müzakere halindeyiz

Tahran-Kuzey Otoyolu 1. Bölge açılış töreninde konuşan İslami, İran kara sınırlarının kapatılması ile ilgili, 'Kara sınırlarımız genellikle ihracat işlevi görüyor ve temel mallar, kara sınırlarından taşınmıyor' ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan bir heyetin komşu ülkelerle görüşeerek kara sınırlarımızdan ihracatın yapılabilmesi için sınırların açılması konusunda müzakereler yürüttüğünü kaydeden İslami, 'Şimdiye kadar iki komşu ülke ile görüşmelere başladık' dedi.

İslami ayrıca Tahran-Kuzey Otoyolu'nun tamamlanması için gerekli finansmanın sağlanmasını bekledikleri açıkladı.