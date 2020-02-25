İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

34 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, bunlardan 16'sının Kum'da, 9'unun Tahran, 1 kişinin Fars, 2 kişinin Mazenderan, 2 kişinin Gilan, 1 kişinin Nişabur, 2 kişinin Elburz ve bir kişinin Keşm'de bu hastalığa yakalandıklarını belirtti.

Cihanpur, hastalığa yakalanan insanların Kum'dan bu bölgelere seyahat eden veya daha önce Kum'a seyahat eden insanlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Aralık 2019 başında Çin'in Hubei ilinde ortaya çıkan korona virüsünden dünyada bugüne kadar 2 bin ve 704 kişi hayatını kaybetti.

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