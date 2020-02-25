İran'da sağlık merkezlerinde 5 milyon maske dağıtılacak

Meşhed Samin İlaç Firması'nda düzenlenen bir törende konuşan Settari, 'Eskiden beri nano maske üretimi alanında, maske yapım cihazlarını ihraç ediyorduk. Son günlerde Sağlık Bakanlığı ile N95 ve N99 maskelerinin üretimi konusunda sözleşme imzaladık' dedi.

Maske üreten cihazları üretip ihraç eden ender ülkelerden biri olduklarına işaret eden Settari, 'Bu alanda bağımsızlığa kavuştuk ve maske üretimi açısından her hangi bir eksikliği olacağını düşünmüyoruz' diye konuştu.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda merkez komite oluşturarak korona virüsü ile ilgili son bilgilendirmeleri yapacaklarını kaydeden Settari, sağlık merkezlerinde 5 milyon maskenin dağıtımının yapılacağını sözlerine ekledi.