25 Şub 2020 13:49
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News Code: 83690325
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15 ülkeden uyuşturucu ile mücadelede bilgi paylaşımı

15 ülkeden uyuşturucu ile mücadelede bilgi paylaşımı

İslamabad, İRNA- Pakistan'ın Karaçi şehrinde İran'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden temsilcilerin katılımıyla 4. Uyuşturucu ile Mücadelede Bölgesel Bilgi Paylaşımı ve Operasyonel İş Birliği Çalıştayı faaliyete başladı.

15 ülke ve uluslararası kurumun katıldığı çalıştayın konusu, uyuşturucu ile mücadelede güney rotada bulunan ülkelerin güvenlik güçleri arasında bilgi paylaşımı ve operasyonel iş birliğinin güçlendirilmesidir.

Çalıştaya İran'dan Polis Teşkilatı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nden Albay Ümit Serveri katıldı.

Pakistan Uyuşturucu ile Mücadele Bakanı Şehriyar Han Aferidi çalıştayın açılışında yaptığı açıklamada, 'Uyuşturucu ile mücadele politikası, uyuşturucunun toplumda kökünün kazılması yönünde hayata geçecektir' dedi.

Bugün başlayan çalıştayın 27 Şubat2a kadar devam edeceği duyuruldu.

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