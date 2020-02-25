15 ülkeden uyuşturucu ile mücadelede bilgi paylaşımı

15 ülke ve uluslararası kurumun katıldığı çalıştayın konusu, uyuşturucu ile mücadelede güney rotada bulunan ülkelerin güvenlik güçleri arasında bilgi paylaşımı ve operasyonel iş birliğinin güçlendirilmesidir.

Çalıştaya İran'dan Polis Teşkilatı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nden Albay Ümit Serveri katıldı.

Pakistan Uyuşturucu ile Mücadele Bakanı Şehriyar Han Aferidi çalıştayın açılışında yaptığı açıklamada, 'Uyuşturucu ile mücadele politikası, uyuşturucunun toplumda kökünün kazılması yönünde hayata geçecektir' dedi.

Bugün başlayan çalıştayın 27 Şubat2a kadar devam edeceği duyuruldu.