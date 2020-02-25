İranlı güreşçinin 2012 Londra Olimpiyat Oyunları altın madalyası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin onayını bekleniyor

120 kg'de Londra Olimpiyatları'nda birinci ve ikinciliği elde eden serbest güreşçilerin doping testlerin pozitif çıkmalarının ardından, altın madalyanın İranlı sporcu Kasımi'ye ait oldu. Ancak bu testlerin zaman gerektirdikleri için İran Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin takipleri sonucu altın madalyanın sporcumuza verilmesi için UOK İcra Kurulu'nun onayına tabi olarak konunun onaylandığı ifade edildi.

Ayrıca İran Güreş Federasyonu da konu ile ilgili yaptığı açıklamada: 'Dünya Güreş Federasyonu Ağustos 2019'da Artur Timazov'un 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda doping testinin pozitif çıkması ile İran'dan Kumeyl Kasımi'nin altın madalyayı hak ettiğini duyurdu. Ancak yaklaşık yedi ay geçmesine karşın Kasımi hala madalyasını alabilmiş değildir' ifadesine yer verdi.