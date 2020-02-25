Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Tahran-Kuzey Otoyolu 1. Bölgesi'nin açılışı yapıldı

Tahran-Kuzey Otoyolu'nun İranlı mühendislerin güçlerini dünyaya gösterdiğini belirten Ruhani, Tahran ile Şehristanek Üçyolu arasında açılışı yapılan bu otoyolun faaliyete başlamasının İranlı mühendislerin gücünü gözler önüne serdiğini ifade etti.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

Tahran-Kuzey Otoyolu uygulayıcı yetkililerin açıklamalarına göre bu otoyol, yüksek standart ve güvenliğe sahip bir proje olarak Batı Asya'da benzei mevcut değildir. Otoyolun tüm aşamalarının İranlı tasarımcı ve şirketler tarafından yapıldığı ifade edildi.

32 kilometre uzunluğunda 1. bölgenin faaliyete başlaması ile Tahran-Kerec-Çalus otoyolunun 60 kilometre kısalacağı belirtilmektedir.

Tahran-Kuzey otoyolunun açılması ile kuzey illerinin ekonomik ev sosyal gelişimlerinin yanı sıra bölge taşımacılık ağının iyileştirilmesi, başkent ile kuzey bölgeleri arasında kısa ve güvenli bir rotanın bulunması ve Tahran-Elburz yollarındaki trafiğin akışının iyileştirilmesi gibi hedeflere ulaşılmak istenmektedir.