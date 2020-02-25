Tahran Kitap Fuarı Ramazan ayından sonra düzenlenecek

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı Sözcüsü Eyüp Dehgankar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Tahran Kitap Fuarı, huzurlu bir ortamda kitapsevenlere kültürel bir hava sunmayı hedefliyor. Toplumun şimdiki koşulları nedeniyle Fuar Politika Kurulu, 15 Nisan'da açılması planan fuarın Ramazan ayı sonrasına erteleme kararı aldı' dedi.

Tahran Kitap Fuarı'nın özellikleri, milyonların fuara akın etmesi, yabancı yayıncılar ve konukların varlık göstermesi ve Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı'nın okuma kültürünü yayma hedefi gibi konuların dikkate alınarak fuarın daha önce belirlenen tarihte yapılmasıınn elverişli olmadığına dikkati çeken Dehgankar, Politika Kurulu'nun sonraki toplantılarında net olarak fuarın açılış tarihi hakkında kararını açıklayacağını bildirdi.

15-25 Nisan tarihleri aarsında düzenlenmesi öngörülen 33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı, Çin'de bir ay önce ortaya çıkan ve tüm dünyay ıvuran korona virüsü salgını nedeniyle İran2da birçok etkinlik gibi ertelendi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son verilere göre ülkede korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş durumda.