Günlük 2 milyon maske üretme kapasitesine sahibiz

Sağlık Bakanlığı'nın isteği üzerine deterjan ve sağlık ürünü üreten üretim birimlerinin tam kapasite çalıştıklarına işaret eden rahmani, bu birimlerin bir kısmının 24 saat çalıştıklarını söyledi.

Bu sektörde iyi kapasite olduğuna dikkati çeken Rahmani, 'Yıllık 250 bin ton kadar el yıkama deterjanı ve 55 bin ton kadar el yıkama sabunu üretme kapasitesi ülkemizde mevcut' değerlendirmesinde bulundu.

Tüm üretim birimleri ve tesislerinin bütün kapasite ve olanakları ile gece gündüz çalışmaları için planlar yaptıklarına değinen Sanayi Bakanı, 'Maske üretiminde 13 birim, gece gündüz aktif durumdalar. Diğerleri de ham maddelerin temini konusunda 7/24 çalışmaya devam ediyor' diye belirtti.

Dünya genelinde şu ana kadar 79 bin 300 kişinin bulaştığı korona virüsü nedeniyle 2620 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.