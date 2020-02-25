Irak vatandaşlarının İran'a ziyareti yasaklandı

Açıklamada, halk sağlığının önemi ve her iki ülkenin sağlık güvenliğinin korunması ihtiyacı göz önüne alınarak, Irak vatandaşlarının 6 Mart'a kadar İran'a girmelerinin yasaklandığı duyuruldu.

Iraklı sağlık yetkilileri Necef'te bir koronavirüs vakasının tanımlandığını söyledi.



Korona virüsünün yayılmasının ardından Irak, İranlıların şu anda ülkeyi ziyaret etmelerinin yasaklandığını ve Perşembe günü İran ile sınır geçişlerini kapattığını bildirmişti.

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