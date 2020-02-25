İran uzay bilimleri alanında dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında yer aldı

Fars Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Şiraz'da düzenlenen bir panelde konuşan Kurbani, uydu yapımı alanındaki faaliyetlere işaret ederek, 'Zafer uydusunun başarısız fırlatılması, bize göre yenilgi değildir, zira uydu fırlatıcının hızı yeteri seviyede değildir. Zaman yardımcı olsaydı Zafer uydusu yörüngeye yerleşecekti ve çok yakında bu konuda gereken teknolojiyi elde edeceğiz' dedi.

Zafer-2 uydusunun yapım aşamasında olduğuna değinen Kurbani, 'Nahid haberleşme uydusunu hazırladık. 2021 yılına kadar da birçok uyduu tasarlayıp üretmeyi hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın gerekli koordinasyonları yaparak uydu tasarım ve yapımının hızlandırılmasını gündemine aldıüına dikkati çeken Uzay Kurumu Başkanlığı Genel Müdürü ve Uzay Yüksek Konseyi Sekreteri Said Kurbani, küçük uydular üzerinde daha az masraflı faaliyetlerin halen devam ettiğini duyurdu.