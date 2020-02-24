24 Şub 2020 20:43
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News Code: 83689438
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Yabancı turistlerin Erdebil müzelerini ziyaretleri yüzde %89 arttı

Yabancı turistlerin Erdebil müzelerini ziyaretleri yüzde %89 arttı

Erdebil, İRNA- Erdebil Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Nader Fellahi, İran takviminin ilk 11 ayında (21 Mart-21 Şubat arası) yabancı turistlerin il müzelerini ziyaret oranında yüzde 89.7 artış gösterdiğini açıkladı.

Bu dönemdede 12 bin 524 tabancı turistin Erdebil müzelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Fellahi, bu rakamın geçen sene aynı dönemde 6 bin 603 kişi olduğunu söyledi.

Fellahi, yerli ziyaretçi sayısının da bu dönem içinde yüzde 37 arttığını ve 402 bin 962 kişiye ulaştığını belirtti.

Erdebil ili çok köklü tarihi nedeniyle müze ve hazineler gibi birçok eşsiz tarihi eseri barındırıyor. Erdebil Şehir Müzesi'nin de içinde bulunduğu Şeyf Safyettin Erdebili Türbesi bunların başında yer alıyor..

Erdebil ilinde 8 müze bulunuyor. Bunların bir kısmı il merkezi dışında Nemin, Nir, Halhal ve Meşginşehr gibi ilçelerdedir.

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2012

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