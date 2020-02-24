Yabancı turistlerin Erdebil müzelerini ziyaretleri yüzde %89 arttı

Bu dönemdede 12 bin 524 tabancı turistin Erdebil müzelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Fellahi, bu rakamın geçen sene aynı dönemde 6 bin 603 kişi olduğunu söyledi.

Fellahi, yerli ziyaretçi sayısının da bu dönem içinde yüzde 37 arttığını ve 402 bin 962 kişiye ulaştığını belirtti.

Erdebil ili çok köklü tarihi nedeniyle müze ve hazineler gibi birçok eşsiz tarihi eseri barındırıyor. Erdebil Şehir Müzesi'nin de içinde bulunduğu Şeyf Safyettin Erdebili Türbesi bunların başında yer alıyor..

Erdebil ilinde 8 müze bulunuyor. Bunların bir kısmı il merkezi dışında Nemin, Nir, Halhal ve Meşginşehr gibi ilçelerdedir.

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2012