24 Şub 2020 19:02
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News Code: 83689359
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Türkiye, Irak, Kuveyt ve Gürcistan İranlı yolcuları kabul etmiyorlar

Türkiye, Irak, Kuveyt ve Gürcistan İranlı yolcuları kabul etmiyorlar

Tahran, IRNA- İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Türkiye, Irak, Kuveyt ve Gürcistan’ın havalimanlarında İranlı yolcuları kabul etmediklerini söyledi.

Caferzade yaptığı açıklamada, bu ülkelerde İranlı yolcuların kabul edilmemesinden dolayı İran Sivil Havacılık Kurumunun İranlı yolcuların geri getirilmesi için bazı tedbirler düşündüğünü söyledi.

İranlı yolcuların kaygılı olmamasını ifade eden Caferzade, onların geri getirilmesi için uçuş izinlerinin verildiğini söyledi.

Ceferzade, her ülkenin kendi kanunları çerçevesinde Korona ile mücadele ve önleme faaliyetleri yaptığını ve bunların anormal sayılmaması gerektiğini söyledi.

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