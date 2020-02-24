Türkiye, Irak, Kuveyt ve Gürcistan İranlı yolcuları kabul etmiyorlar

Caferzade yaptığı açıklamada, bu ülkelerde İranlı yolcuların kabul edilmemesinden dolayı İran Sivil Havacılık Kurumunun İranlı yolcuların geri getirilmesi için bazı tedbirler düşündüğünü söyledi.

İranlı yolcuların kaygılı olmamasını ifade eden Caferzade, onların geri getirilmesi için uçuş izinlerinin verildiğini söyledi.

Ceferzade, her ülkenin kendi kanunları çerçevesinde Korona ile mücadele ve önleme faaliyetleri yaptığını ve bunların anormal sayılmaması gerektiğini söyledi.

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2012