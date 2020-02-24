Musevi: Sınırların kapanması geçicidir

Musevi, Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Dünya Sağlık Örgütü dünyanın bazı bölgeleri hakkında özel durum ilan etmiştir ve virüsle ilgili yapılacaklar da topluca olmalıdır. ‘’ dedi.

İran’da virüs olmadığı zaman hastalıkla ilgili kaygıları olduğunu ifade eden Musevi, İran komşularının da virüs ile ilgili kaygıları olduğunu fakat bunun ülkeler arasında ithalat, ihracat için engel olmaması gerektiğini söyledi.

Sınırların kapalı kalmasının daimi ve uzun süreli olmayacağını ifade eden Musevi, İran’ın da bazı ülkelere verdiği vizelerde kısıtlamalara gideceğini söyledi.

Musevi hastalıkla ilgili İran’da kısa sürede hastalığın sürecinin dönmesine şahit olunması temennisinde bulundu.

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2012