Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı 26 Şubat'ta düzenlenecek

15.'si düzenlenecek bu komisyon toplantısında bir hafta önce Hollanda ve Avusturya dışişleri bakanlarının İran ziyaretleri dikkat çekti.

İran, ABD'nin tek taraflı ve uluslararası yasalara aykırı biçimde çekildiği Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalmasına rağmen, AB'nin anlaşmanın diğer tarafları olarak taahhütlerini ifa edememesi nedeniyle anlaşmadaki taahhütlerini birkaç adım içinde askıya aldığını duyurdu.

En son taahhütleri askıya alma adımı da 5 Ocak günü İran tarafından açıklandı. Bu adım doğrultusunda İran bundan sonra nükleer mesele konusunda her hangi bir sınırlamaya tabi olmayacaktır.

Ancak bunlara rağmen İran anlaşmadan beklediği ekonomik çıkarlarının sağlanması durumunda, taahhütlerini yeniden ifa etmeye hazır olduğunu defalarca dile getirmiştir.