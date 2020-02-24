24 Şub 2020 15:57
Journalist ID: 2394
News Code: 83688871
0 Persons

Türk kültür heyetinin Tahran Kitap Fuarı ile ilgili ziyareti iptal edildi

Türk kültür heyetinin Tahran Kitap Fuarı ile ilgili ziyareti iptal edildi

Tahran, İRNA- 33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı Başkan Vekili Kadir Aşina, Türkiye'den bir kültür heyetinin bugün Türkiye'nin Mayıs 2020'de düzenlenmesi planlanan 33. Uluslararası Tahan Kitap Fuarı'nın özel konuğu protokolünü imza için Tahran'a gelmesi beklenirken, bu ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

İRNA’ya konuşan Kadir Aşina, İran'ın 33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı özel  konuğu olarak seçilen Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalamak üzere bu sabah İran'a seyahat etmesi planlanan Türk heyetinin Tahran gezisini iptal ettiğini duyurdu.

Aşina bunun nedeninin Türk heyeti tarafından korona virüs salgınını önlemek için İran ve Türkiye arasındaki uçuşların iptali ve kontrollerin sıkılaştırılması olarak bildirildiğini ifade ederek, dün gece yapılan telefon aramasında, Türk heyetinin kendilerine yolculuğun yakın gelecekte gerçekleşeceğini söylediklerini belirtti.

33. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'ı 14 nisan 2020- 24 nisan 2020 kitap hayattır sloganıyla iki bin 36 yayıncının katılımıyla Tahran Müsallada düzenlenecek. Fuarın organizatörleri uzun zamandır bu kültürel etkinliği düzenlemeyi düşünmeye başladıkları halde internette, korona virusü salgını nedeniyle fuarın ertelendiği yönünde haberler dolaşmaktadır.

Aşina bu dönem kitap fuarında Çinli yayıncıların ve misafirlerin katılması ile ilgili olarak ‘Çinli yazarlar ve yayıncıların sergiye şimdilik katılmaları beklenmiyor’ dedi

"Kovid-19" adı verilen yeni Korona Hastalığı Geçen yılın Aralık ayının başından beri , Çin Hubei Eyaleti'nde yayıldı.Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre İran'da şu ana kadar 12 kişi hastalık nedeniyle hayatını yitirdi  ve 76 kişi ise hastalığa yakalanmıştır.Bakanlıklar ve çeşitli kurumlar Sinema ve tiyatro programlarının, konserlerin ve kapanışların, üniversitelerin ve öğrenci yurtlarının ve okulların kapatılması gibi Farklı önleyici tedbirleri Hastalığın daha fazla bulaşmasını önlemek için bir eylem planı hazırladılar.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 12 =