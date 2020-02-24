İran'ın katılımıyla Uluslararası Muskat Kitap Fuarı faaliyete başladı

Fuarın açılışına Umman Sultanı Danışmanı Şahap Tarık, Umman Sultanı Kültür Danışmanı Abdülaziz Revas ve Umman İletişim Bakanı Abdülmünam bin Mansur'un yanı sıra İran'ın Muskat Büyükelçisi Hüccetü'l-İslam Nuri Şahrudi, Kültür ve İslami İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Haşimi ve İran'ın Umman Büyükelçiliği Kültür Danışmanı Ali Musevizade de katıldı.

32 ülkeden 676 yayıncının doğrudan katıldığı fuara toplamda 946 yayıncı ve kültür temsilcisi katıldı.

İran'dan Sehba Yayınevi en son kitapları ile 25. Uluslararası Muskat Kitap Fuarı'nda yer aldı.

Ayrıca İran Çocuk Yayıncıları Kültür Derneği de İran satndında 150 yeni kitabını ziyaretçilerin beğenesine sundu.