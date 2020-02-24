24 Şub 2020 13:31
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Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı:

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısını 12'ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 64'e çıktığını bildirdi.

Dünden buy yana 18 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikakti çeken Cihanpur, bunlardan 8'inin Kum'da, 3'ünün Tahran, iki kişinin İsfahan, iki kişinin Merkezi ve bir kişinin Hemedan'da bu hastalığa yakalandıklarını belirtti.

Yeni vakalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Cihanpur, İran'da korona virüsüne bulaşan kişi sayısının 64 olduğunu ve bunlardan şu ana kadar 12 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 78 bin 866 kişiden 2 bin 592 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

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