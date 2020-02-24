İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Dünden buy yana 18 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikakti çeken Cihanpur, bunlardan 8'inin Kum'da, 3'ünün Tahran, iki kişinin İsfahan, iki kişinin Merkezi ve bir kişinin Hemedan'da bu hastalığa yakalandıklarını belirtti.

Yeni vakalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Cihanpur, İran'da korona virüsüne bulaşan kişi sayısının 64 olduğunu ve bunlardan şu ana kadar 12 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 78 bin 866 kişiden 2 bin 592 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.