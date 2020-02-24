İran-Türkiye sınırındaki 2 depremde yaralı sayısı 104'e yükseldi

İRNA'ya konuşan Fatma Mukaddem, yaralılardan 85'inin ayak üstü tedavi edilirken, 19 kişinin hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Mukaddem ayrıca yaralanmaların büyük çoğunluğunun kemik kırıklığı sonucu oluştuğunu ifade etti.

Dün sabah saatlerinde Hoy ilçesinde bağlı İran-Türkiye sınır hattında yer alan Kotur bölgesindeki 5.7 büyüklüğündeki deprem sonucu onlarca köyde hasar oluşurken, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu açıklandı.

Kotur depreminden sonra 15 artçı depremin yaşandığı ve 25 köyde oluşan hasarın yüzde 20 ila 90 arası olduğunu kaydedildi.

Öte yandan akşam 19:30'da Hoy'a bağlı Zerabad bölgesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'de Van ilinde de hissedilen depremin merkezi Kotur'da son 10 günde 5 büyük depremin daha yaşandığı belirtildi.