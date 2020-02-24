24 Şub 2020 11:35
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News Code: 83688446
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İran su ve kanalizasyon teçhizatının üretiminde kendi kendine yeter hale yaklaşmıştır

İran su ve kanalizasyon teçhizatının üretiminde kendi kendine yeter hale yaklaşmıştır

Kazvin, İRNA- İran Su ve Kanalizasyon Mühendislik Şirketi Genel Müdürü, İran'ın su ve kanalizasyon teçhizatının yüzde 80'inden fazlasının ülke içinde üretildiğini ve bu alanda kendine kendine yeterlik düzeyine yaklaştıklarını dile getirdi.

Kazvin'de konuşan Hamidrıza Canbaz, 'Bütün ambargolara rağmen, büüyk projelerin hayata geçirilmesi noktasında her hangi bir sorunla karşı karşıya değiliz ve sadece su tatlandırma alanında bilgi tabanlı şirketlerin faaliyetine ihtiyaç duyuyoruz' dedi.

Kanalizasyon ve su teçhizat ve ekipmanları açısından büyük ilerlemeler kaydettiklerine değinen Canbaz, ülke çapında kanalizasyon sanayiinde iyi adımlar attıklarını ifade etti.

Canbaz ayrıca köy su ve kanalizasyon şebekelerinin güncelleştiğini ve abonmanların bundan memnun olduklarını sözlerine ekledi.

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