24 Şub 2020 13:19
Journalist ID: 2394
News Code: 83688438
0 Persons

Kuzey Horasan'da Sasani dönemine ait antik eserler ele geçirildi

Kuzey Horasan'da Sasani dönemine ait antik eserler ele geçirildi

Bocnurd, İRNA- Kuzey Horasan Polis Teşkilatı İl Komutanı Albay Alirıza Purbeh, ilde Sasasni dönemine ait iki Riton kapın ele geçirildiğini ve bununla ilgili 3 kişinin göz altına aındığını duyurdu. .

Albay Purbeh yaptığı açıklamada, Kuzey Horasan Valiliği'ndeki Karma kentinde antika holding satın alan birkaç kaçakçı hakkında istihbarat bilgisi aldıktan sonra, Güvenlik Kuvvetleri ekiplerinin konuyu takip ettiğini ve bu hususta iki kaçakçının tutuklandığnıı ifade etti.
 Albay Purbeh, eserlerin ildeki Eski Eserler Örgütü'ne teslim edildiğini de sözlerine ekledi.

Riton kap, içecek kapsülleri, bronz dahil olmak üzere birçok malzemenin yanı sıra altın ve gümüş gibi değerli metallerden yapılmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
**9406**9489

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 2 =