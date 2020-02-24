Kuzey Horasan'da Sasani dönemine ait antik eserler ele geçirildi

Albay Purbeh yaptığı açıklamada, Kuzey Horasan Valiliği'ndeki Karma kentinde antika holding satın alan birkaç kaçakçı hakkında istihbarat bilgisi aldıktan sonra, Güvenlik Kuvvetleri ekiplerinin konuyu takip ettiğini ve bu hususta iki kaçakçının tutuklandığnıı ifade etti.

Albay Purbeh, eserlerin ildeki Eski Eserler Örgütü'ne teslim edildiğini de sözlerine ekledi.



Riton kap, içecek kapsülleri, bronz dahil olmak üzere birçok malzemenin yanı sıra altın ve gümüş gibi değerli metallerden yapılmıştır.

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