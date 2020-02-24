Güney Pars Gaz Sahası 13. fazının 3. platformu da monte edildi

Güney Pars Gaz Sahası 13. Fazı Geliştirme Projesi Müdürü Muhammed Peyam Mütemed konu ile ilgili yaptığı açıklamada, monte edilen platformun ağırlığının 2500 ton civarında olduğunu söyledi.

Yakın bir tarihte 13. fazdaki eklentilerin monte edilme işleminin başlayacağının altını çizen Mütemed, Bu platformun işe başlaması ile Güney Pars Gaz Sahası'ndan doğalgaz elde etme kapasitesi 28 milyon metreküp artacak' dedi.

Belirlenen hedeflere göre, bu projenin tamamen faaliyete geçmesi durumunda günlük 56 milyon metreküp zenginleştirilmiş gaz, 75 bin varil gaz kondensatı, 400 ton kükürt, yıllık olarak ise 1 milyon ton sıvı gaz ve 1 milyon ton etan gazı işlenmesi bekleniyor.