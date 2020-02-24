24 Şub 2020 13:15
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News Code: 83688296
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İran ve Irak arasında korona virüsü ile mücadele iş birliği

İran ve Irak arasında korona virüsü ile mücadele iş birliği

Tahran, İRNA - İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile Irak Sağlık Bakanı, korona virüsünün yayılmasının önlenmesi yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Irak'ta tedavi kabiliyetlerinin olmaması nedeniyle bu hastalığın yayılmasını önlemek ve sınırlandırmak amacıyla İranlı ziyaretçilerin kullandığı Irak kara sınır geçiş noktalarının iki hafta süreyle kapatılmasına karar verildi.

Tahran, önümüzdeki iki gün içinde bu konuda nihai kararını açıklayacağı için hava limanlarını açmayı Irak'a önerdi.

Korona virüsünü ile mücadele ile ilgili koşulların iyileştirilmesi durumunda, bilgi alışverişi ve iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatma alanını yeniden gözden geçirmek amacıyla her iki ülkede sağlık bakanlıkları arasında ortak bir komite kurulmasına karar verildi.

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