24 Şub 2020 11:05
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İran'dan Uyku Saati filmi Hindistan festivalinde

İran'dan Uyku Saati filmi Hindistan festivalinde

Tahran, İRNA- Mina Sadat Hüseyni'nin yönettiği Uyku Saati isimli kısa film, Hindistan'da düzenlenen Garden City Film Festivali'nde ödül için yarışacak

Uyku Saati, eşi, kızı ve mesleğinin kaybedilişi ile karşılaşan Rüya isimli bir kadının hikayesine odaklanıyor.

Bugün Hindistan'da başlayan Garden City Film Festivali, dünya genelinden cesur, güçlü ve anlamlı filmlere yer veriyor.

Sadat Hüseyni daha önce de Hindistan Kalaburagi, Avustralya International Shorts, ABD First Friday Kansas City ve Red Dirt gibi festlivallere katılmıştır.

Öte yandan Ahmed Rıza Musevi'nin yönetmen koltuğundda oturduğu Happy isimli kısa film, ABD 58. Ann Arbor Film Festivali'ne katılmayı başardı.

Bu festival 24-29 Mart tarihleri arasında Michigan'da düzenlenecek.

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