İran dünyadan 105 medya kuruluşundan 239 medya mensubuna ev sahipliği yaptı

Bu medya kuruluşları, İslam Devrimi'nin 41. yıldönümü törenleri ile 11. dönem İslami Şura Meclisi milletvekili seçimlerini haber yapmak için İran'da bulundu.

Hangi medya kuruluşları en çok istekte bulundu:

İran'da haber yapmak için en çok talepte bulunan medya kuruluşları, Türkiye'den NTV, CNN International, Fransa'dan Mont Carlo, Katar el-Arabi, Tokyo Televizyonu, France 24 gibi televizyon kanallarının yanı sıra Rusya Ruptly, İtalya AGI ve ANSA, AFP, Portekiz Loza gibi haber ajansları ve bazı önemli gazeteler yer aldı.

Öte yandan ülkemizde 150 civarında uluslararası medya kuruluşunun temsilciliği bulunmakta ve temsilciliği bulunmayan diğer medyalar da süreli çalışma izni talebinde bulunuyorlar.