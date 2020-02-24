İran-Türkiye arasındaki en önemli sınır kapısı kapatıldı

İRNA'ya konuşan Bazergan Gümrük Genel Müdürü Sadık Namdar, 'Türk yetkililerle sınırın sağlık kontrolleri yapılarak yolcu ve yük taşımacılığına açık tutulması yönünde mutabık kalmamıza rağmen, Türkiye dünden itibaren su sınırı kapattı' dedi.

Türkiye'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınır kapasını da kapattığına işaret eden Namdar, 'Bundan sonra sınır kapılarındaki bütün yolcular, sınırın öbür tarafına geçti ve kapılarda her hangi bir yolcu kalmadı' diye konuştu.

Türk yetkililerle İran tırlarının Türkiye'den İran'a giriş yapabilmeleri için görüşmelere devam ettiklerini dile getiren Namdar, 'Türk tırları da aynı şekilde İran'dan Türkiye'ye yönlendirileceklerdir' diye belirtti.

Bazargan Gümrük Kapısı, İran'ın Türkiye sınırında yer Alan Batı Azerbaycan ilinde günde 24 saat çalışan üç sınır kapısından biridir. Aynı zamanda İran’ın Avrupa ülkelerine açılan penceresi olarak Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısındaki Maku'ya Bazargan şehrinden bir kilometre uzaklıktadır.

Batı Azerbaycan İli, Türkiye, Irak ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 960 kilometre ortak sınıra sahip.