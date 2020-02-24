Laricani: Avrupa Birliği Nükleer Anlaşma ile ilgili sadece konuşuyor

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schalinberg ile görüşen Laricani, ’Viyana'nın nükleer müzakereler döneminde İran'la iyi işbirliği yaptığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağını umuyoruz’ dedi.

Nükleer Anlaşma'yla ilgili en son gelişmelere atıfta bulunan Laricani, Avrupa ülkelerinin bu anlaşmayla ilgili tutumlarına yönelik eleştirilerini dile getirerek 'Bu anlaşmanın bir yıl boyunca statüsü, Avrupa Birliği'nin İran'ın ekonomik çıkarlarına ulaşmadan bu konuda açıklama yapmaktan memnun olduğunu gösteriyor’ ifadesini kullandı.



Şehit General Kasım Süleymani'nin fedakarlıklarına övgüde bulunarak, çabalarının IŞİD terör örgütü'nün katliamlarına yönelik olduğunu belirten Laricani, İran-AB arasında kurulan INSTEX mekanizmasıınn işe yaramadığını kaydetti.



Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg de Laricani ile yaptığı toplantıda, Nükleer Anlaşma'yı korumak ve bundan daha geniş adımlar atmak için tüm enerjilerin tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı.



Avusturya Dışişleri Bakanı, Avusturya'nın İran ile Avrupa Birliği arasındaki derin ilişkilerin bölgesel düzeyde karşılıklı güven oluşturulmasına katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı, İran'ın "Hürmüz Barış Planı" na de atıfta bulunarak, bunun ileriye yönelik olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında yorum yaparken, "inanılmaz" olduğunu vurgulayarak’ Avrupalı ​​liderlerin İran'a yaptığı ziyaretler, bu insanların vizyonunda bir değişiklik olduğunu gösteriyor ve Tahran ile geniş ilişkiler kurmak ve nükleer anlaşmayı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz’diye ekledi.

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