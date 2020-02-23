İran, Asya Serbest Güreş Şampiyonası şampiyonu oldu

Asya Serbest Güreş Şampiyonası 22-23 Şubat tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlendi.

İran Milli Serbet Güreş Takımı bu yarışmalarda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak birinci sırada yer aldı.

Hindistan 159 puanla ve Kazakistan 146 puanla sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

İranlı güreşçiler Muhammed Ceavd İbrahimi 92 kg’de ve Muctaba Guliç 97 kg’de birer altın, Emirhüseyin Hüseyni 70 kg’de ve Ahmed Bezri 86 kg’de birer gümüş madalya kazanırken Emirhüseyin Maksudi, Mustafa Hüeyinhani, Ali Sevadkuhi ve Perviz Hadi sırasıyla 65,74,79,125 kg’de birer bronz madalya kazandı. İran yarışmalar sonucu toplam 168 puanla şampiyon oldu.

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