İran ve Avusturya dışişleri bakanları 2. tur müzakereleri düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'da bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile İranlı mevkidaşı Zarif arasındaki ikinci tur müzakerelerin Tahran'da yapıldığı ifade edildi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya gelerek , bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.



Toplantıda her iki taraf da kültür ve sanat iş birliğinin genişletilmesine ilişkin protokolü imzaladı.



Sabah yapılan müzakerelerin ilk turunda taraflar, ikili ilişkilerin genişlemesini memnuniyetle karşıladı ve tüm alanlarda derinleşmesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin Nükleer Anlaşma ile igili taahhütleri ve nükleer anlaşma ile ilgili en son gelişmeler, Zarif ve Schallenberg tarafından ele alınan en önemli konular arasındaydı.

İlk görüşmelerden sonra iki yetkili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geldi.