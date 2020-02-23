İçişleri Bakanı: Meclis seçimlerine katılım 42.57

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan İran İçişleri Bakanı Pazar günü Meclis seçimlerinin 11. turuna katılımı anlattı, "Nihai imzalı istatistiklerin hepsi sonunda Koruma Konseyi tarafından onaylanan sandık istasyonları tarafından onaylandı ve duyuruldu' dedi.."



İçişleri Bakanı, bu rakamın %48'inin kadın ve %52'sinin erkek olduğunu ve bu seçimlerde toplam katılımın % 42,57 olduğunu ekledi.

11. Dönem İslami Şura Meclisi seçimleri 21 Şubat'ta İran'da düzenlendi.

İran'da İslami Şura Meclisi milletvekili seçimleri her 4 yılda bir düzenleniyor. 11. İslami Şura Meclis dönemi 22 Mayıs 2020'de resmen göreve başlayacak.

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