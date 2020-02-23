Tahran-Ankara treninde 12 kilo metamfetamin ele geçirildi

İran Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre İran Demiryolu Polisi Komutanı General Meliki konu ile ilgili yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin Tahran- Ankara trenini inceledikleri sırada 2 kişiye şüphelendiklerini ve bu kişiler üzerinde yapılan aramada 9 adet giyim poşeti içine gizlenmiş şekilde 12 kilo metamfetamin ele geçirdiklerini duyurdu.

Sanıkların yanlarında bulunan giyim poşetlerin içine yetleştirdikleri uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye götürmek istediklerine değinen General Meliki, polis ekiplerinin duyarlılığı ve titizliği sonucu sanıkların başarısız kaldığüını ve yakalandıklarını söyledi.

2 sanığın göz altına alındığına dikkati çeken Meliki, 'Yapılan aramalarda sanıkların elbiselerinden 12 kilo 850 gram metamfetamin türünden uyuşturucu madde ele geçirildi. Sanıklar uyuşturucuların Ankara'da kuryeye verilmesinden sonra 1 milyon 200 biner tutarında para alacakları iddia etti' diye konuştu.