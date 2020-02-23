Cumhurbaşkanı Ruhani, Korona Virüsü Yönetimi Milli Komitesi'nin oluşturulması talimatını verdi

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani bu talimatı vererek, bu hastalığın önlenmesi ve tedavi edilmesi konusunda söz konusu komitenin sürekli kendisine bilgi vermesini istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Sağlık Bakanı Said Nemeki'ye hitaben verdiği talimatta şu ifadelere yer verildi:

'Tüm kurum ve kuruluşların korona virüsüne karşı koymak ve önlemesi için iş birliği yapması gerektiği dikkate alınarak, Korona Virüsü Yönetimi Milli Komitesi'nin oluşturulması yönünde talimat veriyorum. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra, Bilim Bakanlığı, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, Bütçe ve Planlama Kurumu ve diğer yetkili merciler bünyesinde faaliyet gösterecek bu komitenin oluşmasını talep ediyorum.

Sürekli ve net bilgilerin elde edilmesinin yanı sıra, sağlık ve tedavi hizmetlerinin verildiği sırada halka gerekli sağlık bilgilerinin verilmesini ve hastalığının önlenmesi ve durdurulması için gerekenlerini yapılmasını arz ederim.'