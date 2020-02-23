Pakistan Üstün Kadın Nişanı İranlı Nergiz Abyar'a verildi

Çektiği filmlerde kamerasını gerçeği yansıtmak için kullandığı nedeniyle Pakistan'daki özel bir törenle onurlandırılan Abyar, Pakistan merkezli medya şirketi HUM TV tarafından düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden başarılı ve etkili kadınların takdir edildiği törende ödülünü aldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sind Eyalet Valisi Ümran İsmail, ve Pakistan'ın bir grup siyasi, ekonomik, kültürel ve sanat yetkilileri ile Karaçi'de ikamet eden diplomatlar, Sind Valiliği'nde gerçekleşen özel törene katılanlar arasındaydı.

Nergiz Abyar'ın Karaçi'de bulunması ve önder kadın nişanını alması, ülkenin sanatsal ve sinematik kişiliklerinden büyük beğeni topladı.

Abyar, Karaçi'deki programa katılmanın yanı sıra, Çağdaş Dünyada Kadınların Sorunları Semineri'ne katıldı. Abyar ayrıca Pakistanlı sanatçılarla deneyim paylaşması atölyesi düzenledi.

Abyar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Saban İzi 143 filmi Urduca altyazı ile seyirci ile buluşurken, bazı Pakistanlı yönetmenlerle görüşme gibi diğer programlara da katıldı.

Abyar Son yirmi yılda İran'ın en başarılı yazarlarından biri ve İran sinemasında kadınların yaşamlarına dayanan filmler üreterek tanınmış bir yönetmen oldu.

İran sinemasının en ünlü eserleri arasında gösterilen ’Dolunay Olduğu Gece’, 'Saban İzi 143' ve 'Nefes' filmleri, çok sayıda uluslararası festivalde ödül aldı.

Yönetmenliğini Nergiz Abyar yaptığı film, ilk gösteriminde Estonya’da 500 seyirci ile buluştu. Gösterim sonrası filmin yönetmeni ve erkek başrol oyuncusu seyircilerin sorularını yanıtladı.

Filmin yönetmeni Bayan Abyar daha önce Nefes isimli sinema filmi ile Talin Festivaline katılarak en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

Abyar bundan önce Nefes adlı filmiyle aynı festivalın 20. Döneminde en iyi yönetmen ödülünü kazanmayı başarrmıştı. Murtaza İsfahanı ve Nergis Abyar tarafından yazarlığı ve muhammedhüseyin Kaseminin yapımcılığıyla Dolunay olduğu gece filmi ilk kez 37. Fecr Film Festivalinde ekrana çıkmış ve 13 dalda adaylığıyla 6 en iyi film, en iyi yönetmen,en iyi erkek başrolü,en iyi kadın başrolü,en iyi kadın yardımcı aktör, en iyi makyaj ödüllerini almaya başarmıştır.

Bu film Tahran varoş semtlerinde yaşayan ve başka bir şehirden bir adama aşık olması ve kızın bazi nedenlerden dolayı irandan gitmesi gerektiğini anlatmaktadır.Bu yola kardeşi ile birlikte girerler ama git gide bazi olaylar yaşarlar.

Bu filmde İlnaz Şakerdust, Huten Şekiba,Feerişte Sadr Urefayi, Şebnem Mukaddemi ve Armin Rahimiyan yer almaktalar.

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