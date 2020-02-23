İran'da korona virüsünün yayılmasının önlenmesi için önlemler sıkalştırıldı

İran genelinde üniversite, okullar gibi korona virüsünün yayılma olasılığı yüksek olan kurum ve kuruluşlarda eğitime birkaç günlüğüne ara verilmiştir.

Ayrıca sorumlu yetkililerin kararı uyarınca spor yarışmaları seyircisiz oynanmakta ve sinema ve tiyatro salonları birkaç gün için kapatılmıştır.

Bazı müzeler de kapatılmıştır. Ayrıca belediyeler geceler boyu kamu ve halka açık mekanları dezenfekte etmektedir.

Son resmi verilere göre İran'da korona virüsünden 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, virüse yakalananların sayısının 43'e ulaştığı bildirildi.