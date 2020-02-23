İranlı eskrimci dünyanın en iyi 10 eskrimcisi arasında

Tahran, İRNA- İran Milli Kılıç Takımı kaptanı Muctaba Abedini, Dünya Eskrim Federasyonu'nun açıkladığı son sıralamaya göre dünyanın en iyi 10 eskrimcisinden biri olarak seçildi.

Dünya Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre Abedini, sabre eskrim dalında dünyanın en iyi 10. sporcusu seçildi. Abedini dün Polonya'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Fransız rakibine yenilerek elendi. Bu sıralamada İran'dan Ali Pakdamen 27., Muhammed Rehberi 38. ve Muhammed Fütuhi 40. sırada yer almayı başardıç Ayrıca Ferzad Bahir dünya şampiyonalarında rekabet etmemesine karşın 198. sırada ye aldı. Polonya'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Turu olarak düzenlenmektedir.