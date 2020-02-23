İran-Türkiye sınırında yaşanan depremde yaralı sayısı 75'e yükseldi

İRNA muhabirine konuşan Kulivend, 'Deprem merkezi köylerdeki yaralı sayısı şiu ana kadar 75'a çıkmıştır' dedi.
Kotur depremindne sonra 15 artçı depremin yaşandığını ifade eden Kulivend, 25 köyde oluşan hasarın yüzde 20 ila 90 arasıo olduğunu açıkladı.
Kotur depremi sonucu Türkiye'de 9 kişinin hayatını kaybettiğine değinen Kulivend, Kotur depreminin sabah 9:23'te 5.7 büyüklüğünde meydana geldiğini söyledi.
Türkiye'de Van ilinde de hissedilen depremin merkezi Kotur'da son 10 günde 5 büyük depremin daha yaşandığı belirtildi.
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