23 Şub 2020 14:06
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News Code: 83687247
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Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı:

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenleri sayısı 8'e yükseldi

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenleri sayısı 8'e yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenleri sayısını 8'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının ise 43'e çıktığını bildirdi.

Dünden buy yana 19 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikakti çeken Cihanpur, bunlardan 7'sinin Kum'da, 4'ünün Tahran, iki kişinin Gilan, ve bir kişinin Mazenderan'da bu hastalığa yakalandıklarını belirtti.

Yeni vakalarda 3 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Cihanpur, İran'da korona virüsüne bulaşan kişi sayısının 43 olduğunu ve bunlardan şu ana kadar 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 78 bin 866 kişiden 2 bin 464 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

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