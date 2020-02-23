İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenleri sayısı 8'e yükseldi

Dünden buy yana 19 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikakti çeken Cihanpur, bunlardan 7'sinin Kum'da, 4'ünün Tahran, iki kişinin Gilan, ve bir kişinin Mazenderan'da bu hastalığa yakalandıklarını belirtti.

Yeni vakalarda 3 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Cihanpur, İran'da korona virüsüne bulaşan kişi sayısının 43 olduğunu ve bunlardan şu ana kadar 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 78 bin 866 kişiden 2 bin 464 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.