Çelik külçe üretimi 3.7 milyon tona ulaştı

İran Madenler ve Maden Sanayi Geliştirme Kurumu (İMİDRO) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin çelik üreticilerinin 8 milyon ton çelik külçe ürettiği ve geçen yılın aynı döneminde 20 milyon ve 679 bin ton üretim gerçekleştiği kaydedildi.

Bu yılın ilk on ayında, çelik üreticileri ayrıca 16 milyon 595 bin ton çelik profil çeşitleri üretirken, geçen yılın aynı döneminde üretimin 15 milyon 600 bin ton olarak gerçekleştiğini duyuruldu.

23.6 milyon ton sünger demir üretimi

Bu yılın ilk on ayında sünger demir üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %8 artışla 6 milyon tonu (6 milyon ton) buldu. Konsantre üretimi ise %3 artışla 6 milyon ton oldu.

Pelet üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre (2 milyon ton) %2 düşüşle 6 milyon tonu buldu.